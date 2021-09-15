بعد أزمة أحمد صالح.. مي حلمي تعود لبرنامجها «الحكم» السبت

بعد أزمة مي حلمي مع أحمد صالح، كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والتي نشبت بين الثنائي على الهواء في برنامجها «الحكم» منذ ما يقارب شهرا، يعود برنامج «الحكم» مرة أخرى بداية من يوم السبت بعد المقبل، وكتبت مي عبر ستوري الإنستجرام: «ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما أرجع من السفر».

وكانت قناة «الحدث اليوم»، متمثلة في مالكها محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب أصدروا قرارا بتحويل مي حلمي إلى التحقيق لتجاوزها في حق أحمد صالح، وقام بالصلح مع كابتن أحمد صالح واعتذر له عما بدر من مي حلمي.

منع مي حلمي من الظهور

ووقتها قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مي منتحلة لصفة إعلامي لأنها لم تقنن وضعها في النقابة سواء بالحصول على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، وأنها لا بد أن تجتاز تدريبا في نقابة الإعلاميين وأن تنجح في الاختبارات كشرط لقيدها في جداول النقابة، كما أصدر طارق سعدة قرارا بمنع ظهورها على أى شاشة تليفزيونية.

الهجوم على مي حلمي

ووجَّه عدد من الفنانين النقد لـ مي حلمي وقتها ومنهم دينا فؤاد وكتبت: «حقيقي إحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام، أول مرة أتكلم في حاجة تخص حد، بس بجد مستفزة جدًا»، وأحمد فلوكس وكتب: «في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل حاجة بلا أي حقيقة، ده كلام كبير أنا نفسي مش فاهمه، الخلاصة أظن إن هناك الكثير من الناس مدينون للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان أنهم كانوا خطأ، نهاية الكلام.. ماتحكمش على حد وأنت ماشفتش السبت. خلص الكلام».

وكان أول المهاجمين، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وكتب: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، ويا ريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول، الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق، بجد مشهد سيئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي، حقيقي عيب أوي».