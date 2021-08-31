الحدث: حققنا مع مي حلمي بمقر القناة وننتظر قرار «الإعلاميين»

قالت عبير الشيخ، رئيس مجلس إدارة قناة الحدث، في مداخلة هاتفية ببرنامج trending، إنه تم التحقيق مع الإعلامية مي حلمي داخل مقر القناة، على خلفية أزمتها وحديثها بشكل اعتبر غير لائق مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، خلال لقاء إعلامي عبر القناة.

وقالت عبير «أجرينا التحقيق مع مي حلمي أمس في مكتب القناة، حيث تردد أنها غادرت البلاد لكنها كانت موجودة وتم التحقيق معها وتم بعدها اجتماع من الشؤون القانونية للتواصل مع نقابة الإعلاميين، لإصدار القرار المناسب».

وأضافت «القرار الحالي الذي اتخذناه هو وقف البرنامج لحين إصدار قرار مناسب بالاتفاق معنا ومع نقابة الإعلاميين، التي أصدرت قرارا بوقف الإعلامية عن الظهور، لذلك نفذنا القرار في وقتها لأننا حريصون على ميثاق الشرف الإعلامي.

وعلقت عبير على أسلوب مي حلمي قائلة: «البرنامج وقف في لحظتها، وتم الحديث مع أحمد صالح في وقت تواجد في القناة، وكان هناك اهتمام من الإدارة، واليوم التالي كانت هناك مداخلة مع أحمد صالح في برنامج سيد علي، فالقناة جابت للكابتن حقه ومستمرين في الإجراءات لأن احترام الضيوف واجب».

وعن مصير البرنامج قالت «مصير البرنامج ينتظر تنسيق الأوضاع مع نقابة الإعلاميين إذا كانت ترجع مي أو لا».

قرار وقف مي حلمي

ويرجع قرار وقف مي حلمي بعد حلقة السبت الماضي من برنامج الحكم، الذي تقدمه الإعلامية على قناة الحدث اليوم، حيث انسحب الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، من البرنامج على الهواء، بسبب أسلوب الإعلامية في طرح الأسئلة عليه، ورفضه طريقتها في التعامل معه لينسحب من البرنامج، ويثور رواد السوشيال ميديا على أسلوب مي حلمي، وتعلن القناة توقف البرنامج وإحالة الإعلامية للتحقيق.