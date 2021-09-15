موعد جنازة وعزاء النجل الأصغر للشيخ الشعراوي بالدقهلية

أكد محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أن جنازة أحمد محمد متولي الشعراوي، 70 سنة، الابن الأصغر لإمام الدعاة، الشيخ محمد متولي الشعراوي، ستكون غداً الخميس بمقابر الأسرة في قرية «دقادوس»، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأوضح أنه لن يدفن بجوار والده، وإنما في مقابر الأسرة بالقرية.

الجنازة بعد صلاة العصر

وأضاف «الساعاتي»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الأربعاء، أن الجنازة ستكون فور وصول نجله المهندس محمد من دولة ألمانيا، ولذلك تم تحديد الجنازة بعد العصر، وستتلقى الأسرة العزاء في «مجمع الشعراوي الإسلامي» بقرية دقادوس.

وأفاد الدكتور عصام القطقاط، صهر إمام الدعاة، بأن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر غد الخميس للصلاة على الجثمان بمسجد الأربعين في دقادوس، وأشار إلى أن تأخير تشييع الجنازة وارد، في حال عدم حضور نجل الفقيد قليلاً، وستقام ليلة العزاء بمجع الشعراوي الإسلامي بدقادوس.

أبناء الشيخ الشعراوي

وأشار إلى أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان له 5 من الأبناء، 3 من الذكور وهم «سامي وعبد الرحيم وأحمد»، واثنتين من الإناث «فاطمة وصالحة».