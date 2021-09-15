ماجد المهندس يهنئ مدير أعماله بعد زواجه من أصالة: يا رب حياة سعيدة

حرص الفنان ماجد المهندس، على تهنئة مدير أعماله الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواجه من الفنانة أصالة، واللذان أعلنا زواجهما رسميًا قبل أيام.

ونشر ماجد المهندس، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، صورة للفنانة أصالة، تجمعها مع فائق حسن، معلقًا عليها بقوله: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».

مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع #فائق_حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي #صولا اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم @AssalaOfficial @FaikHassan pic.twitter.com/0GyR2YDHMQ — ماجد المهندس (@majidalmohandis) September 15, 2021

أصالة تعلن زواجها رسميا

وكانت الفنانة أصالة، أعلنت زواجها رسميًا من الشاعر فائق حسن، قبل أيام، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث وجهت الشكر إلى جمهورها الذي وجه لها التهنئة بمناسبة الزواج، قائلة: «أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي».

وكتبت أصالة: «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر.. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت».

وأضافت : «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا، ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر».

وتابعت : «شكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت».