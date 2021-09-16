سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16-9-2021

يحرص الكثيرون من المهتمين بشراء الذهب على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصري، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التذبذب الواضح الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية وأسواق المال.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 895 و897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6264 و6280 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، نحو 905.30 جنيه، 57.60 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 792.16 جنيه، 50.41 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 678.99 جنيه، 43.20 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وعانى الذهب خلال الفترة الأخيرة الماضية من تذبذب واضح في الأسعار حيث ارتفع نهاية العام الماضي 2020، بنحو 50% في السعر، ويعتقد خبراء أسواق المال أن الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة مقارنة بالعملات الورقية.