انخفاض أسعار الذهب اليوم 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 787 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بتعاملات أمس.

وما أن سجل الذهب، ارتفاعا بنهاية تعاملات الأمس ، إلا أنه أنخفض خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الذهب في محال الصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 899 جنيهًا.

- عيار 21 نحو 787 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 675 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و296 جنيهًا.

سعر الأوقية في البورصة

- سجلت الأوقية سعر 28,264 جنيها، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب عالميا

فيما واصلت أسعار الذهب عالميًا إنخفاضها اليوم الأربعاء 15 سبتمبر، حيث سجلت في أسواق المال والبورصات العالمية أسعارا على النحو التالي:

- بيع عيار 24 بسعر 908.82 جنيه بدلا من 912 جنيه.

- وبلغ عيار 21 نحو 795.24 جنيه .

- وبيع عيار 18 بـ681.63 جنيه.

وقد واصلت أسعار الذهب عالميًا، تراجعاتها منذ بداية يوم الثلاثاء الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار.

وقد جاء ارتفاع الدولار بعد توقعات بإيجابية الأحداث المنتظرة، التي قد تسهم في استمرار تعزيز صعود الدولار، ومن ثم الضغط على أسعار الذهب وتقوده إلى التراجع.

تراجع الأسعار العالمية أثر بالسلب على أسعار السوق المحلية

وأكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، إن تراجع الأسعار العالمية للذهب أثرت بالتراجع السلبي للأسعار المحلية.

وأكد رئيس شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهب حاول التعافي من الخسائر التي لحقت به منذ بداية تداولات أمس الثلاثاء، لكنه لم ينجح حتى الساعة الأخيرة في تجاوز مستويات الـ1800 دولار للأوقية، وتراجعت إلى ما دون الـ18 دولارًا من جديد، والتي تراجعت دونها خلال تعاملات أمس.

ويؤثر سعر الدولار بشكل أساسي على سعر الذهب بشكل كبير وواضح.