الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 بـ 785 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، بقيمة 3 جنيهات، بعد أن سجل تراجعا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض خلال نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، في محلات الصاغة بدون سعر المصنعية، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 897 جنيهاً .

- عيار 21 نحو 785 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 673 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و280 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

- سجلت الأوقية سعر28,183 جنيه، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، وفق البورصات العالمية وأسواق المال على النحو التالي:

- عيار 24 بسعر 906.19 جنيه.

- وبلغ عيار 21 نحو 792.94 جنيه.

- وبيع عيار 18 بـ679.65 جنيه.

تحركات الذهب عالمياً

ارتفع سعر الذهب اليوم، بعد أن انخفض أمس بقيمة جنيهين بسبب ارتفاع مؤشر الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية.

ويعد أسعار الذهب من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق ولما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية داخل الدولة.

تشهد أسعار الذهب يومياً تغيرات فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب في يوم وفي اليوم التالي ينخفض مرة ثانيه ويرجع السبب وراء ذلك أن سعر الذهب يتحدد بناء على عدة عوامل منها اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار واحتياطي البنوك المركزية من الذهب وأسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وهذه العوامل يتحدد على إثرها أسعار الذهب في العالم ليس في مصر فقط.