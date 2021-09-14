سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-9-2021

تتباين أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة في ظل الاضطرابات التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين أو حتى المقبلين على الزواج لمتابعة تحركات أسعار المعدن النفيس، وعلى الأخص سعر جرام الذهب عيار 21 لأنه الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 895 و897 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6.264 و6.280 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، نحو 903.10 جنيه، 57.49 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 790.23 جنيه، 50.30 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 677.34 جنيه، 43.11 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان المعدن الأصفر قد عانى من تذبذب واضح في الأسعار حيث ارتفع نهاية العام الماضي 2020، بنحو 50% في السعر، ويعتقد خبراء أسواق المال أن الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة مقارنة بالعملات الورقية.