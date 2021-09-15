وزير التعليم العالي للطلاب: اللي مش هياخد لقاح هيعمل مسحة كل أسبوع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة وفرت كل الإمكانات لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاطمئنان على الطلاب والتعليم، موضحًا أن هناك 432 ألفا و304 من منتسبي الجامعات تلقوا لقاح كورونا، كما أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اللقاح 180 ألفا و245 شخصًا.

الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد

وناشد «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، الطلاب ضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا قائلاً: «بنقولكم لو سمحتوا سجلوا أو روحوا الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح ونرجو الاستجابة من أجل صحتك»، مؤكدًا أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق في الجامعة، والطالب الذي لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع في مكان محدد ولن نتنازل عنها.

الجامعات ستقدم كارنيها لكل طالب يبين تلقيه جرعة أولى أم لا

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للطلاب: «أنت تملك الحرية الشخصية ولكن لا تملك ضرر الآخرين وأي طالب أو من أعضاء هيئة التدريس لا يريد اللقاح عليه أن يجري مسحة كل أسبوع»، موضحًا أن الجامعات ستقدم كارنيها لكل طالب مبينا خلاله تلقيه جرعة أولى أم لا، وهناك استعداد كبير لاستقبال العام الدراسي الجديد، وسيكون عاما دراسيا طبيعيا، وهناك تصميم لعودة الدراسة بشكل طبيعي من أجل الطلاب.

لدينا خطة بديلة لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

وتابع: «أصبح لدينا خبرة كبيرة في أزمة كورونا ونعمل على الملف منذ فبراير 2020، وهناك متابعة من الرئيس السيسي، وفي حالة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لدينا خطة بديلة وجاهزون لكل الاحتمالات»، مطالبًا بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتخطي هذه المرحلة، والمصريون اكتسبوا مناعة طبيعية من الفيروس بجانب مناعة صناعية من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وهذا هو السبب في ضعف الفيروس رغم انتشاره.