التعليم العالي تعلن تنظيم اختبارات قدرات الكليات لطلاب الشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة، أثناء أداء هذه الاختبارات، للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، وبيان هذه الكليات كالأتي:

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة- جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى كليات «الفنون التطبيقية- الفنون الجميلة "عمارة- فنون"- التمريض- السياحة والفنادق»، وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات السبت

وأضافت «التعليم العالي» أنه «تيسيرا على أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات المذكورة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى الاثنين الموافق 20/9/2021 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية، في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

- ستظهر بيانات الطالب، التي تتضمن «رقم الجلوس- اسم الطالب»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات، وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يختار الطالب باختيار نوع القدرات، وسيجري تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يطبع إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطاق توزيعهم الجغرافي (أ)، ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

لا يسمح للطالب الراسب بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتدخل نتائج الامتحانات مباشرة لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات، ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة، عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

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