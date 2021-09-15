التعليم العالي: لا تأجيل للعام الدراسي الجديد 2021.. سيبدأ 9 أكتوبر

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات عدم تأجيل الدراسة بمختلف الكليات خلال العام الدراسي المقبل 2021 عن الموعد المحدد لها يوم 9 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن ذلك قرار دولة ويخضع للجنة العليا لإدارة الأزمات، وأن هناك خطة لإستقبال أعمال الدراسة بالعام الجديد تتمثل في التوسع في التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا، وذلك ردا على بعض الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

سيناريوهان للدراسة بالجامعات العام الدراسي الجديد 2021

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك سيناريوهان للدراسة بالجامعات الحكومية و الخاصة العام الجديد، الأول في حال كانت الظروف طبيعية و انخفضت نسب الإصابة وارتفاع نسب التطعيمات، هنا سيكون التعليم حضوري لكل الطلاب، أما السيناريو الثاني يتمثل في حال إرتفاع نسب الإصابات، يكون الموقف و القرار للدولة وليس للوزارت المعنية المختصة، و يمكن اللجوء إلى إستمرار الدراسة بنمط التعليم الهجين على غرار ما حدث السنوات الماضية وهو النمط الذي يدمج بين الدراسة التقليدية و الدراسة عن بعد .

تطعيم الطلاب و العاملين و اعضاء هيئة التدريس

وأكدت المصادر، أن كل ما يتعلق بالدراسة وفقاً للمستجدات وتقدير الموقف بالنسبة للدولة ككل و ليس قرار التعليم العالي أو الجامعات بذاتها، مؤكدة أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على تطبيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول و الخروج من الجامعات بجانب وضع خطة كبيرة للتعقيم والتطهير وإستمرار حملات التوعية و الإرشاد لجميع الطلاب و العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك الجاهزية التامة بالمستشفيات الجامعية تحسباً لأي طوارئ.