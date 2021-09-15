السيسي: «الدين قابل للتشكل والتطور والثوابت لا يمكن حد يتناقش فيها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجديد الخطاب الديني الهدف منه هو إيجاد حلول للقضايا المعاصرة من خلال الفقه، وهذا لن يؤثر على ثوابت الدين، مشددًا: «اللي عمل الدين، واللي عمل الوجود بتطوره ربنا، هل تفتكروا ربنا هينزل دين يتصادم مع التطور الحضاري! أنت كدة تسيء إساءة كبيرة للخالق العظيم».

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم الأربعاء: «ربنا عمل الدين والدين قابل للتشكل والتطور.. يتطور إية هو إحنا هنتكلم في عقائد! (لا إله إلا الله) مش هتتغير.. و(محمد رسول الله) مش هتتغير، ولاصلاة والصوم مش هيتغير، وثوابت الدين لا يمكن حد يتناقش فيها، ولكن فهم الأوضاع والتحضر الإنساني جيل بعد جيل».

وتابع الرئيس: «أنت عايز تعمل معالجة وفهم لأمورك الفقهية في إطار التطور الإنساني اللي حصل، لكي لا تصطدم معه، لأن الأوائل تحركوا في هذا الموضوع وجندوا فهمهم لقضايا عصرهم وحلها، وإحنا للأسف لم نفعل ذلك، ولدينا ثقافة منذ 1000 سنة أو 1200 سنة وبنتعامل بيها مع قضايا حالية، وإحنا كدة بنظلم الدين والفهم، وربنا هو اللي عمل الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي وكل الأديان والحضارة اللي إحنا فيها دي بتاعة ربنا، وإحنا أدوات فيها، ولكن تصورنا إننا عملناها، والفضل لعلم الله الأزلي، ولو اصطدم الدين بالحضارة ده مش عيب الدين ولكن عيب فهمنا إحنا للدين».