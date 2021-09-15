السيسي لـ«حدادة المنصورة»: «أهلا بالستات الجدعان.. ربنا يديكي الصحة»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يقلل أبدًا من جهد المصريين أو من عملهم، «بس لو حد ماشي في الشارع ولقى ورقة على الأرض مرمية وشالها، ده اسمه حب للبلد، مش عاوز يشوف البلد وحشة، لو لقى قالب طوب في الشارع وشاله، ده حب للبلد، ده عاوز البلد نظيفة وقوية وراقية ومتقدمة وعفية»، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري».

السيسي عن سيدة المنصورة: «عاوز أسمع منها وأتكلم معاها»

فيما طلب يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج التاسعة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يُدخل السيدة بوسي سعد، أول حدادة من المنصورة من أجل شكره، فرد السيسي: «لا أنا مش عاوزها تشكرني، أنا عاوز أسمع منها، وأتكلم معاها».

فقالت السيدة: «أزيك يا سيادة الرئيس»، فيما رد السيسي «أهلا وسهلا، بالستات الجدعان»، فردت: «ربنا يبارك في صحتك ومنتحرمش منك»، ورد الرئيس: «ربنا يديكي أنتي الصحة ويكرمك، ويعينك على المهمة الكبيرة اللي بتقومي بيها».