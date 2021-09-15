السيسي لحدادة المنصورة: تحت أمرك في كل حاجة.. وبوسي: كتير عليا يا ريس

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة السيدة بوسي سعد، أول حدادة بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، أثناء عملها في ورشة حدادة، قائلًا: «الصورة اللي في التليفزيون دي نموذج ومثل نفتخر ونفخر به كلنا، فعلا المرأة المصرية عظيمة ومخلصة وشريفة، وشقيانة على أهلها وناسها، ربنا يكرمك، لو عاوزه حاجة قوليلي ومتتكسفيش».

وأكد السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه سيساعدها في مهمتها الثقيلة، «البيت والمكان اللي تشتغلي فيه، أنا تحت أمرك في كل حاجة»، فيما ردت: «كده كتير عليا أوي»، فرد السيسي: « مش أحنا اللي بنعمل، ده ربنا اللي بيعمل، ربنا يبارك في أولادك، واحنا تحت أمرك».