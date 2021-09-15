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السيسي يمازح «حدادة المنصورة».. ويؤكد: «أنا تحت أمرك وتحت أمر كل مصري»

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محمود البدوي
11:43 م | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة بوسي سعد، أول حدادة بالمنصورة، قائلًا: «أنتي عندك 14 أخ وأخت؟»، فأجابت «أيوة يا ريس»، فرد: «وأنتي الـ15؟ انتي بتقومي بمهمة عظيمة جدًا، تفتكري أجرك كبير قد إيه؟ أنتي ممكن تتمنى من الله أي حاجة، وتقولي يا رب بحق شقايا ساعدني في الحته الفلانية، ربنا هيستجيب عشان شقاكي وأهلك وولادك، وهيلبي لك طلبك، لأنه سميع مجيب».

السيسي لـ«حدادة المنصورة»: «شوفي اللي أنتي عاوزاه كله وأنا تحت أمرك»

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»: «أنا تحت أمرك يا بوسي، وتحت أمر كل مصري»، وردت عليه: «أنا مش عارفة أقولك أيه من فرحتي، بتشرف بحضرتك، مش مصدقة أني بكلمك»، فيما رد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شوفي اللي أنتي عاوزاه كله وأنا تحت أمرك».

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