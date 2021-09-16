بعد لعبة نيوتن.. منى زكي في رمضان 2022 مع مريم نعوم

بعد النجاح الكبير الذي حققته منى زكي في مسلسلها الأخير «لعبة نيوتن»، الذي عرض في رمضان الماضي، تعود بآخر جديد في رمضان المقبل، لكن مع فريق عمل مختلف، ولم يفصح عنه حتى الآن، إلا أنه من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

منى زكي ورمضان 2022

وعن قصة المسلسل وباقي الأبطال فتحفظ أبطال العمل على ذكر أية تفاصيل سواء اسم العمل أو الأبطال المرشحين بجوار منى زكي، ومسلسل «لعبة نيوتن» كان من أبرز المسلسلات في رمضان، وتناول العديد من القضايا التي تخص المرأة العربية.

وشارك في رمضان الماضي منى زكي، كلا من محمد فراج ومحمد ممدوح ومايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

أما عن السينما فتعيش منى زكي نشاطا سينمائيا كبيرا، فتحضر في الوقت الحالي لفيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي، والذي يعتبر عودة لها مرة أخرى، بعد آخر تعاون مع الفنان بـ«صعيدي في الجامعة الأمريكية»، والذي كان مولدا لها ولشباب جيلها في عالم البطولة، كأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغيرهم من الفنانين.

منى زكي في السينما

وعن آخر أعمال منى زكي في السينما، فكان فيلم «الصندوق الأسود»، مع محمد فراج، والذي عرض في السينمات هذا العام، لكنه لم يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض مثلما كان متوقعا، خاصة أنه كان عودة للفنانة بعد غياب طويل عن شباك التذاكر.

الفيلم ناقش قضية الخلفة بالمجتمعات الأجنبية، كما عزز دافع الأمومة من خلال المحافظة على الجنين، بالرغم من المحاولات التي تعرضت لها منى زكي، طوال الفيلم، من رهبة وخوف وآلام كان من الممكن أن تقضي على حياة الجنين تماما.