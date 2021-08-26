منى ذكي على ردار المخرجين بـ3 أفلام جديدة: الجواهرجي والسرب والعنبكوت

تعيش منى زكي، حالة من النشاط الفني، إذ تواصل تصوير أعمال سينمائية جديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في دراما موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل «لعبة نيوتن».

وتواصل منى زكي، تصوير أعمالٍ جديدة، تمهيدًا لطرحها في السينمات خلال الفترة المُقبلة، إذ تسعى دومًا لخوض تجارب جديدة لم يعتدها الجمهور فيها من قبل.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال المُرتقبة لـ منى زكي، وهي كالتالي:

منى ذكي تشارك في فيلم «الجواهرجي»

وتعود منى زكي، للتعاون مع الفنان محمد هنيدي، من خلال فيلم جديد يحمل اسمًا مبدأيًا «الجواهرجي»، وذلك بعد غياب نحو 23 عامًا، منذ آخر أفلامهما سويًا «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، إذ يواصلان تصويره حاليًا، فيما لم يتحدد موعد طرحه بعد.

فيلم الجواهرجي، من بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، وأحمد حلاوة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

فيلم «السرب»

وتتعاون منى زكي، مع المخرج أحمد نادر جلال، في فيلم «السرب»، الذي لازال يُجرى تصويره حتى الآن، كونه ينتمي للأعمال السينمائية الضحمة.

ويرصد فيلم السرب، الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية للقضاء على الجماعات الإرهابية، ودور الأمن في القصاص من تنظيم «داعش»، بعد واقعة ذبح 21 قبطيا في مدينة سرت الليبية قبل ستة أعوام تقرييًا.

فيلم «السرب»، من بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، ومنى زكي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، و نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجي» تامر مرسي.

فيلم «العنكبوت»

وتنتظر منى زكي، عرض فيلم «العنكبوت»، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا، إذ جرى الانتهاء منه منذ فترة طويلة، إلا أنّ تقرر تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي، وريم مصطفى ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.