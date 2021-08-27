أهالي بنها يطالبون «منى زكي» بالاعتذار عن تصريحها في «صاحبة السعادة»

طالب عدد من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية الفنانة مني زكي زوجة الفنان أحمد حلمي، بالاعتذار عن تصريحها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، حيث أكدت أنه زوجها منفتح ومثقف رغم أنه من أبناء مدينة بنها، وهو ما اعتبره الأهالي بمثابة إهانة مطالبين الفنانة بالتراجع عن هذا التصريح الصادم الذي لا يليق بمدينة في قيمة بنها.

حملات علي فيس بوك تستنكر تصريحات مني زكي وتصفها بالمسيئة

ونشر عدد من رواد «الفيس بوك»، منشورات لإعلان رفضهم التصريح الخاص بالفنانة مني زكي والذي يفهم منه أن مجتمع مدينة بنها غير مثقف وهو أمر غير صحيح، وسخر آخرون من حديث الفنانة وأجمع عدد كبير من الأهالي على أن ما حدث تنمر بأهالي بنها ويجب علي الفنانة الاعتذار

أمين تجمع القليوبية : التصريحات تمثل تنمرا بالبنهاوية

وقال كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية لـ«الوطن»، إن تصريح الفنانة يعد تنمرا بأهالي مدينة بنها يستدعي الاعتذار وخاصة أن مدينة بنها ليست مسقط رأس زوجها الفنان أحمد حلمي، فقط ولكن لها تاريخ كبير منذ عهد الفراعنة كما أنها مسقط رأس الراحل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 ونائب رئيس الجمهورية والكابتن أحمد فتحي ومحمد عبد الله وسعد سمير نجوم الكرة المصرية ومنتخب مصر ولها تاريخ وطني في الكفاح ضد الاحتلال والمشاركة في الثورات وخاصة ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

يذكر ان الفنان أحمد حلمي، زوج الفنانة مني زكي من مواليد مدينة بنها بمنطقة وسط البلد بشارع الكوبري، وما زالت تعيش والدته وشقيقه وشقيقته ببنها حيث تعد مدينة بنها هي بداية نشأة الفنان الكبير أحمد حلمي مما تسبب في إثارة حفيظة أهالي المدينة بعد تصريحات الفنانة في لقائها ببرنامج صاحبة السعادة.