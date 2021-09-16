من الصعيد لبحري.. إنجازات «حياة كريمة» بالمحافظات خلال 3 أيام

كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن آخر مستجداتها في قرى ومحافظات مصر على مدار 3 أيام، حسث تنوعت فعالياتها ما بين القوافل الطبية والزيارات الميدانية لعدد من المشروعات التابعة للمبادرة على أرض الواقع، إضافة إلى إجراء الحوارات المجتمعية، وتوفير الأدوية وبحث المشكلات المقدمة من المواطنين.

الكشف على 1000 شخص وصرف الأدوية مجانًا بالمنوفية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية قافلتين طبيتين متكاملتين بقرى مركز الشهداء بالجهود الذاتية بشكل كامل، حيث وجهت القافلة الأولى، لعمال النظافة وأسرهم بمركز الشهداء وتم الكشف وصرف الأدوية وعمل التحاليل بشكل مجاني على 525 فردا.

أما القافلة الثانية، فكانت بقرية زاوية البقلي مركز الشهداء، وتم توقيع الكشف على 475 مواطن مع صرف الأدوية وعمل التحاليل والأشعة مجاناً.

الكشف على 750 مواطنا بالشرقية

كما أعلنت المبادرة عن إطلاق قافلة طبية واجتماعية، تحت نطاقها من قبل جامعة الزقازيق، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية برد بمركز الحسينية، استمرارا للمبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية.

التخصصات المشاركة في القوافل الطبية

وتميزت القافلة بالتنوع في تقديم الخدمات حيث شارك بها تخصصات متعددة، منها الجلدية، والباطنة، والمتوطنة، والرمد، والأطفال، والمسالك، والجراحة، والعظام، والمخ والأعصاب، والنساء والتوليد، والصيدلة، والزراعة، والعلوم، والتمريض.

وقدمت القافلة الخدمات لما يقرب من 750 مواطنا، تم توقيع الكشف عليهم وصرف الأدوية، مجانًا، وتحويل حالات للعمليات بمستشفي الزقازيق الجامعي.

لقاءات توعية وورش تعليم حرف يدوية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الشرقية

وأوضحت المبادرة عبر الصفحة الرسمية الخاص بها، أنه تم أيضا تنظيم لقاءات توعية، وكذا ورش تعليم حرف يدوية، وزيارات ميدانية للمدرسة الابتدائية بالقرية، بمشاركة الدكتورة وفاء فوزي، نائب رئيس الجامعة، وآية إسماعيل، منسق «حياة كريمة» بمركز الحسينية، للمشاركة في مبادرة الطالبة رحاب عمر، خريجة كلية التربية جامعة الزقازيق في فتح حصص تقوية للتلاميذ والمساهمة في تنمية قدراتهم العقلية والأخلاقية والسلوكية، إضافة الى إجراء منسقي «حياة كريمة» لقاءات مجتمعية لشرح جوانب المبادرة للأهالي والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم.

مستجدات «حياة كريمة» في الإسكندرية

واستمرارًا لمتابعة أعمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الإسكندرية، أجريت زيارة ميدانية لمركز شباب قرية بهيج، حيث تم الاتفاق على توفير 3 قاعات للحرف اليدوية المختلفة وحضر من القرية عدد من السيدات المقرر تدريبهم بعد الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة لذلك، وذلك بحضور الدكتورة أسماء مهدي، منسق المؤسسة بالمحافظة، ومحمد طلعت، المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني «vtech»، ومدير مركز شباب قرية بهيج.

كما تم المرور الميداني علي مشروعات «حياة كريمة» بنطاق قرية بهيج، حيث يتم الحفر لتركيب المواسير الخاصة بمشروع الصرف الصحي، وتركيب مواسير الصرف الصحي بنجع الأفراد، وإنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب القرية.

قافلة طبية متكاملة في كفر الشيخ وتوقيع الكشف على 1887 حالة

وأطلقت جامعه كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس في مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي الجمعة الماضي، حيث تم التنسيق مع جامعة كفرالشيخ في القافلة الطبية لتسهيل الإجراءات بداية من الكشف الطبي مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة، كما أن القافلة لاتكتفي بتقييم الحالات، بل تضم برامج توعوية للحد من خطورة بعض الأمراض.

وشملت القافلة تخصصات عدة منها الطب، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة العامة، والأطفال، والرمد والعيون، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، وعيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، مع تقديم الإرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة، وتقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

كما تم توقيع الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1887، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وجاءت القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، مؤسسة «حياة كريمة»، مؤسسة صناع الخير، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ بإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حوار مجتمعي بحضور 400 فرد بالدقهلية

كما نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع محافظة الدقهلية الحوار المجتمعى الأول بمركز ومدينة شربين بالوحدة المحلية ببساط كريم الدين، بحضور هيثم الشيخ نائب، محافظ الدقهلية، وما يقرب من 400 شخص من أهالي الوحدة.

وقام نائب المحافظ بعرض دور المبادرة فى محافظة الدقهلية والمشروعات التي تقيمها والهدف منها وأهمية التكاتف بين المحافظة والمواطنين من أجل الوصول الى أفضل مخرجات المبادرة، وشرح المهندس محمد سامي، منسق المبادرة، نشأة فكرة مبادرة «حياة كريمة» ودورها على مستوى الجمهورية ككل بإجمالي عدد المشروعات والقرى والأنشطة والحملات التى شاركت فيها المؤسسة.

كما عرض محمد الحسينى، منسق المبادرة بالمحافظة، جميع المشروعات التى تقيمها المبادرة على وجه التحديد بالوحدة المحلية ببساط، مع عرض صور للشكل النهائى لها، ثم أعلنت الدكتورة منة غازى، منسق المبادرة بالمحافظة، عن التعاون مع جامعة المنصورة ممثلة فى كليتي الهندسة والزراعة فى تأهيل وتدريب أهالي بساط كريم الدين من أصحاب الحرف المهنية المختلفة فى المجالات الهندسية من أخشاب، حدادة وصناعات معدنية ودهانات، وكذلك الصناعات الغذائية والأنشطة الحيوانية على أن يتم منح المتدربين شهادات معتمدة بانتهاء التدريب والبحث فى منح المتميزين منهم الدعم العينى اللازم، وعرضت جامعة المنصورة الدور الخدمي الذي تقدمه من خلال الحملات والندوات والقوافل التى تقوم بها ومدى أهميتها فى زيادة التوعية لدى المواطنين.

ثم فتح الحوار مع الحضور لتلقى مقترحاتهم للمساعدة فى عمل المبادرة من حيث توفير قطع أراضي فضاء مملوكة للدولة تستطيع المبادرة الاستفادة منها لعمل المشروعات المختلفة، كما قاموا بطرح بعض التحديات التى تواجههم والتى قام بالرد عليها من نائب المحافظ، و رئيس مجلس المدينة وذلك ببحث ودراسة توفير سكن ملائم لبعض المواطنين، ترخيص التكاتك، ترخيص الورش الحرفية للسيدات العاملات، توفير سيارات نظافة، علاج لمشاكل الإدمان بين الشباب.

الكشف على 630 مواطنا وتوفير علاج ونظارات لـ491 مواطنا بالأقصر

وفي محافظة الأقصر، تم الانتهاء من أعمال الزيارة الخاصة بفريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وكذلك المرور على قرى الشغب، والدير، والحلة، والنجوع، والرياينة، والمحاميد بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك بحضور فريق مؤسسة «حياة كريمة» وكافة الجهات المعنية.

وفي إطار دعم واهتمام المبادرة بصحة المواطن وتنفيذ تدخلات عاجلة بالتعاون بين العديد من الجهات والهيئات، قامت مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» تحت رعاية البنك الاهلي المصري، بتنفيذ إحدى القوافل الطبية للعيون داخل قرية السلام بمركز أرمنت محافظة الأقصر، ضمن مبادرة «عينيك في عينينا» التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج مسببات العمى داخل قرى المبادرة الرئاسية.

وتضمنت القافلة الكشف وتقديم العلاج وعمل النظارات الطبية و الإجراءات الجراحية اللازمة للحالات التى تستلزم تدخلات جراحية بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 630 مواطن و تقديم العلاج ل200 مواطن وتوفير نظارات لـ291 مواطنا، إضافة إلى التجهيز لتنفيذ عمليات لـ120 مواطنا.