السيطرة على حريق في دار رعاية بحدائق الأهرام.. وإصابة 8 باختناق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق محدود، شب في دار رعاية بمنطقة حدائق الأهرام، وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الادارة العامة للمباحث، أن الحريق شب في الطابق الأول، وتبين أنها مملوكة لسائق.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص من رواد الدار باختناق، وأتت النيران على محتويات دولاب الأدوية، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

التحريات: الدار غير مرخصة

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الدسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، عن أن الفحص المبدئي تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي في أحد أسلاك كاميرات المراقبة، وأن الدار غير مرخصة، وأخطرت وزارة التضامن، وجرى مناقشة عدد من القائمين على الدار، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تعاين مكان الحريق

وعقب الانتهاء من السيطرة على الحريق، بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، انتقلت فريق من النيابة إلى مكان الحريق، وأجرت معاينة، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسبابه، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وبدأت في استجواب مالك الدار، ولا تزال التحقيقات مستمرة.