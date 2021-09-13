حريق هائل يلتهم طابقين في منزل بالفيوم

شهدت منطقة «جامع المداكرة»، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حريق طابقين كاملين في أحد المنازل، الأمر الذي تسبب في هلع ورعب سكان المنزل والمنازل المجاورة، وسط محاولات الأهالي السيطرة على الحريق إلا أنّهم فشلوا فساعدوا السكان للخروج من المنزل واستدعوا الحماية المدنية .

بلاغ بنشوب حريق هائل في منزل بسنورس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغاً من سكان منطقة جامع المداكرة بمدينة سنورس، بنشوب حريق هائل في طابقين بأحد المنازل.

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل في منزل

وعلى الفور هرعت قوات مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، كما انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف تحسباً لوجود مصابين جراء الحريق، وجرى السيطرة على النيران التي شبت في الدور الثالث والدور الرابع دون وقوع أي إصابات سواء بالاختناق أو الحروق.

ماس كهربائي وراء نشوب حريق في دورين بمنزل

وتبينّ من المعاينة الأولية أنّ ماس كهربائي كان سبباً في اشتعال حريق في الدور الثالث وامتدت النيران للدور الرابع فيما هرع السكان للهرب فور اشتعال النيران خوفاً من أن تلتهمهم، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحريق مؤكدين أنّه قضاء وقدر.

الحريق التهم الأثاث والأجهزة الكهربائية

وتبينّ أنّ الحريق التهم المفروشات والأجهزة الكهربائية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.