إخماد حريق على طريق «عبد الناصر» ببرج العرب دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع في بعض «الهيش والحشائش» على طريق «جمال عبد الناصر»، بمدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، وتمكنت من إخماد النيران دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات مركز برج العرب القديم، نشوب حريق بالهيش والحشائش على طريق جمال عبد الناصر، وانتقل مسؤولو الحي رفقة سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حريق غرب الإسكندرية

وتبين من الفحص نشوب حريق في الهيش والحشائش الموجودة على جانب الطريق، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأراضي الزراعية أو إصابة أحد من المواطنين أو الوصول إلى السيارات على الطرق المجاورة.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه جرى إخماد الحريق دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

رفع كفاءة المسطحات الخضراء في برج العرب

في سياق آخر، وجه اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، ما تبعها من قيام إدارة الحدائق اليوم بنظافة الأحواض وتدوير النباتات كبيرة الحجم.

كما انتهى مركز برج العرب من قص وتهذيب أشجار الفيكس ورفع المخلفات بطريق أنور السادات ومحيط المشتل، ونظافة المسطحات الخضراء من الحشائش وقص النجيل بجوار المشتل، وتقليم بعض نخيل البريتشارديا والنخيل البلدي ورفع المخلفات بنطاق المركز، بجانب أعمال الري اليومية للمسطحات الخضراء.