نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة زوجته الصحية: «لسه المشوار صعب»

طمأن الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» جمهوره على اختفاءه غير المعتاد عن السوشيال ميديا، بسبب مرض زوجته.

وكتب «الحلفاوي»، قائلا: «نحمد الله على كل حال، لسه المشوار صعب وهياخد وقت، لذا سيستمر التواجد والتفاعل أقل من المعتاد، وجزيل الشكر لكل من سأل».

زوجة نبيل الحلفاوي تجري عملية جراحية

وأعلن الفنان نبيل الحلفاوي، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، خضوع زوجته لعملية جراحية.

وكتب قائلا: «أنا بخير والحمد لله، زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة، أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة».

ووجة الشكر لكل من حاول الاطمئنان علي صحة زوجته، خلال تدوينه أخرى عبر «تويتر»، قائلا: «والله بدأت بمحاولة الرد على كل من تكرم بالتعبير عن مشاعره الطيبة، ولكن طوفان المحبة والدعوات الصادقة أعجزني».

وأضاف: «لا أملك إلا أن أدعو بالمثل لكم جميعا، ولكم كل الامتنان والشكر، مني ومن زوجتي عافاها الله».

مسلسل القاهره كابول

شارك الفنان نبيل الحلفاوي مؤخرا في مسلسل «القاهرة كابول» رمضان 2021، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي ينفذ أعمالا تخريبية، والآخر ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والثالث الإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.