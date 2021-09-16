وليد الحريري يشعل احتفالية الاهلي بعرض عالمي لمجسم برج النجمة العاشرة

شهدت احتفالية النادي الأهلي بتدشين النجمة العاشرة باللقب الأفريقي، الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل كانت حديث الحضور وجمهور القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عندما كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر النقاب عن البرج الأيقوني للنجمة العاشرة، الذي من المقرر تشييده مكان المدرج القديم بملعب التتش.

وليد الحريري يبهر الجميع في حفل الأهلي

ولفت انتباه الجميع التقنية العالمية التي عرض بها مجسم لحجم برج النجمة العاشرة، الذي استعان خلاله كابتن محمود الخطيب بمصصم الإضاءة والمؤثرات البصرية العالمي وليد الحريري، الذي أبهر الجميع بعرض عالمي لمجسم البرج، مستخدما تقنية الـ3D مابينج بروجيكتور، التي تناول من خلالها «شو» خاص بكل نجمة، بداية من الأولى التي حققت في إدارة صالح سليم، وحتى العاشرة التي استطاع الشياطين الحمر تحقيقها بالفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وعقب عاصفة من التصفيق للشو المبهر الذي قدمه «الحريري»، أشار محمود الخطيب إلى أن النجمة العاشرة سوف تضاء كل يوم في العاشرة مساءً، لتدشن بالشكل المناسب.

وعرض وليد الحريري فيديو لعرض مجسم برج النجمة العاشرة بتقنية الـ3D مابينج بروجيكتور، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، ووجه كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الاحتفالية التي نظمها هشام جمال، في توقيت قياسي، بواقع 12 ساعة فقط، بالإضافة إلى عناصر نجاح الحفل، من تصميم وتنفيذ المسارح لتامر فوزي، وأجهزة وهندسة صوتية لعماد نبيل، ومدير الإضاءة جلال الذكي، وعرض الـfire works لسامي يوسف.