شقيق الأسير زكريا الزبيدي يكشف تفاصيل التحقيق معه: «ضربوه وكسروا ضلوعه»

كشف يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي تفاصيل جديدة عن محاولة هروب شقيقه من السجن، مفجرًا مفاجأة بأنه هو نفسه ظل أسيرا لمدة 17 عاما، وعاش لفترة في سجن جلبوع، لافتًا إلى أن السجن مبني على النظام الأيرلندي، وفق ما يعرف بنظام الخزنة.. بسبب تحصيناته الشديدة.

ليست المحاولة الأولى للهروب

وفجر الزبيدي مفاجأة خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن»، قائلا: إن هذه ليست المحاولة الأولى لهروب الأسرى عبر نفق في السجن، مشيرًا إلى أنهم سبق ونفذوا محاولتين للهروب من السجن عبر الأنفاق، لافتًا إلى أن الأسير محمود العارضة والأسير يعقوب قادري، حاولا الهروب من السجن عام 2014 وفشلا، ووضعت إدارة السجن علامات حمراء على بياناتهما، باعتبارهما مسجونين خطرين، وهو ما كان يفرض على حراس السجن متابعتهما كل ربع ساعة.

وتحدث «الزبيدي» عن طريقة حفر النفق الذي هرب منه الأسرى، مشيرًا إلى أنه لا أحد يعرف حقيقة هذا الأمر إلا الأسرى أنفسهم، مشددًا على أن مخابرات الاحتلال تعرف التفاصيل وترفض الكشف عنها.

تعرض للضرب واصيب بكسر في ضلعين بالقفص الصدري

كشف «الزبيدي» تفاصيل التحقيق مع شقيقه، لافتًا إلى أن محامي شقيقه أخبره أن الأسير رفض كل التهم الموجهة له من الاحتلال، ولم يعترف بأي شيئ، مشيرًا إلى أن شقيقه تعرض للضرب فور القبض عليه، وكسروا له وجنة الوجه وضلعين في القفص الصدري، واصيب برضوض بجميع أنحاء الجسم، لافتا إلى أنهم نقلوا شقيقه للمستشفى 3 مرات، وأعطوه مسكنات، وأرجعوه مرة أخرى لمكان احتجازه، مؤكدًا أن شقيقه يحتاج للراحة، نظرًا لأن ليس هناك علاج للضلوع المكسورة إلا الراحة، في الوقت الذي يخضع فيه لتحقيقات مكثفة.

أسرى من 38 عام

تحدث الزبيدي عن الأسرى في هذا السجن، مشيرًا إلى أن السجن يتواجد فيه عددا من المناضلين ممن اتموا 38 عاما في الأسر، لدى الاحتلال، مؤكدًا أن سجن جلبوع 7 أقسام، منهم 5 أقسام للاسرى الفلسطينين وقسمين للمساجين الجنائيين اليهود.

ولفت إلى أنه عاش في الجزء الذي هرب منه الأسرى، مشيرًا إلى أنه يتكون من 15 غرفة، ويوجد في كل غرفة 6 أسرى، مشيرًا إلى أن شقيقه الأسير متزوج وله 3 أطفال.