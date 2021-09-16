«التنسيقية» تصدر ورقة بحثية حول المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة

أصدرت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة بحثية حول المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وقد استعرضت التنسيقية داخل الورقة مقترحات لحل تلك المشكلات، مؤكدة أن الشركات الناشئة بدأت فرض وجودها في جميع أنحاء العالم، حيث إنها واجهة للكثير من الشباب الطموح.

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وقامت التنسيقية بتعريف مفهوم الشركات الناشئة، وهي:

- أنّ تكون الشركة أو الخدمة، حديثة التأسيس نسبيًا أي لا يكون مر على نشأتها أكثر من سنتين على سبيل المثال.

- يجب أنّ تكون الخدمة أو السلعة مبتكرة، أي أن السوق غير متشبع منها بحيث تكون قابلة للتوسع في الإنتاج فيما بعد.

- أن ينقصها التمويل للأسباب الآتية: تطوير المنتج أو الخدمة، تمويل التوسع في العمليات الإنتاجية، تمويل عمليات الترويج والتوسع في المبيعات.

المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وتناولت اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، المشكلات التي تواجه الشركات الناشئة في الحصول على التمويل وذلك بسبب:

1- تتميز أي سلعة أو خدمـة تقليديـة بأنهـا يسـهل قيـاس حجـم السـوق ودرجة إقبال المستهلكين لها ومن ثم يسهل توقـع نجـاح أو فشـل هـذه السلعة التقليديـة، ولكن على عكس المنتجات والخدمات المبتكرة والجديدة كليا.

2- يصعب بكل تأكيـد وضـع نطاق محدد لتقبل السوق لها، وبالتالي يصعب إدارة مخاطر هذا النوع من الخدمات والمنتجات.

3- الترويج لأي خدمة أو سلعة جديدة أو مبتكـرة هـو رهينـة لتقبل السوق لها، ومن ثم فإن هناك دائما احتمال وارد لعـدم النجـاح التسويقي لهذه الخدمة أو السلعة الجديدة، ولذلك فإن بعض أنواع المؤسسات التمويلية لا تقبل على مثل هذه الخدمات أو السلع مرتفعة المخاطر.

توصيات تنفيذية لحل مشكلات الشركات الناشئة

1- التركيز على الخدمة الناشئة وليس الشركة، فإن الأساس في نجاح المشروع هو الخدمة أو السلعة الجديدة المبتكرة وليس على تاريخ تأسيس الشركة، فبغض النظر على تاريخ الشركة حديث أو قديم، لأن المهم هو وجود فكرة لمنتج أو خدمة قادرة على الصمود والنجاح في السوق.

2- تصحيح المفهـوم لشركات التكنولوجيا لتشمل نطاق واسـع مـن خـدمات القيمـة المضـافة وليس المفهـوم الخـاطئ الـذي يـقصر خـدمات التكنولوجيا على خدمات تطبيقات الموبيل فقط لاغير، حيث أن نطاق التكنولوجيا واسـع جـدا ويشمل على وجه الخصـوص القطاع الصناعي الإنتاجي وليس الخدمي فقط.

3- التركيز على قدرة المنتج أو الخدمة على تجاوز الحدود الجغرافية: يفضل أن تعطى أهمية للشركات (المنتجات والخدمات) ذات البعد الدولي، أي التـي يمكـن تطبيقهـا في أي دولـة في العـالم، حيـث أنهـا الأولى بالرعايـة وتوفير التمويل والخبرات من جانب مقدمي خدمات التمويل.

4 - التشجيع عـلى تأسـيس شركـات التمويـل الجماعـي مـن خـلال أفـراد ومؤسسـات محليـة أو أجنبيـة نظـرا لأن ضـماناتها أكـثر تيسـيـرا مـن المؤسسات المصرفية والتي تستهدف تمويل الفرصـة أكـثر مـن تمويـل الأصل.

5 - زيادة صناديق استثمار ذات رأس المال المخاطر.