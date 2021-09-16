المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن تعيين مشايخ جدد لطرقها

أصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية القرار رقم 9 لسنة 2021، بتعيين محمود مالك علوان شيخًا للطريقة العلوانية الخلوتية، خلفًا للمرحوم والده، كما قررت تعيين جمال مختار علي محمد أحمد الدسوقي، شيخًا للطريقة الدسوقية المحمدية خلفًا للمرحوم والده.

كما تم تعيين زكي الدين محمد جمال الدين شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية، خلفًا لابن عمه، وذلك نصًا للقوانين الخاصة بالطرق الصوفية لحسبانه الأقرب من بين المتقدمين.

وقررت الطريقة، تعيين نور محمد علي عاشور، النجل الأكبر لشيخ الطريقة البرهامية الراحل، وتعيين أشرف علي محمد عاشور وكيلًا له.