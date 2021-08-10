الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين

احتفلت الطرق الصوفية، أمس الاثنين، بالعام الهجري الجديد، بحضور كوكبة من العلماء ومشايخ الطرق الصوفية، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه وأرضاه بالقاهرة، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا .

وبدعوة من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حضر الاحتفال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والشريف محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم الإسلامي، والشيخ محمد أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الهاشمية، وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد خضر وكيل أول وزارة الأوقاف .

كما شهد الاحتفال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والشيخ طارق ياسين الرفاعي، شيخ عموم الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامي، ومحمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، وسفير جمهورية السنغال بالقاهرة، ومحمد الياقوتي وزير الأوقاف السوداني.

بدأت الاحتفال بتلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود محمد الخشت، عقب ذلك القى الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عمرو الورداني، كلماتهما حول الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة منها، ثم ابتهالات وأذكار الطرق الصوفية للاحتفال بالعام الهجري الجديد 1443 .