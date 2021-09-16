الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصل معدلات الإصابة والوفيات بكورونا في الهند الارتفاع، وسجلت وزارة الصحة الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 30 ألفا و570 إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و347 ألفا و325 شخصا، منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد.

الهند تسجل 431 وفاة في يوم واحد

وبحسب ما ورد في صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم الخميس، إنّ الهند سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 431 وفاة جديدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 443 ألفا و928 شخصا.

32 مليون متعافي منذ بدء الجائحة

وأفادت وزارة الصحة الهندية، أنّه تماثلت 38 ألفا و303 حالة مصابة بالفيروس للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و560 ألفا و474 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات التي أعلنتها الهند فإنّ عدد الحالات النشطة حاليا بلغ 342 ألفا و923 حالة.

الفطر الأسود يفتك بمصابي كورونا

وفي سياق متصل يذكر أنّ الهند قد عانت من ويلات الإصابة بداء «الفطر الأسود»، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة الهندية في شهر يوليو الماضي تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بالداء، إذ يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى، وكان «الفطر الأسود» قد أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى، لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ ومن ثم الوفاة المؤكدة.

وبحسب السلطات الهندية فإن ولاية «ماهاراشترا» هي الأكثر تضررا، إذ حيث سجلت 9348 إصابة بداء «الفطر الأسود»، ويذكر أنّه قبل كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا.

الهند الثالثة عالمياً في عدد الوفيات

وبحسب وكالة رويترز، في تقرير أعدته مطلع شهر سبتمبر الجاري، فإن الهند تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة، والثالث من حيث وفياتها، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.