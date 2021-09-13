ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في الهند لأكثر من 442 ألف حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 27254 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و219 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 33264175 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 442874 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي سياق متصل، سجلت مدينة «بوتيان» الواقعة في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، 32 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و32 حالة محلية بدون أعراض بداية من الجمعة الماضية وحتى الساعة 4 مساءً أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وذكرت حكومة المدينة في إفادة صحفية، أمس الأحد، أن السلطات الصحية، أنهت التحقيقات الوبائية في 64 حالة إيجابية، وجميعها في محافظة شيانيو التابعة لـ «بوتيان».

ومنذ ظهور أحدث حالة إصابة الجمعة الماضية، أجرت «محافظة شيانيو»، اختبارات مكثفة للحمض النووي في بلدة فنجتينج و5 بلدات مجاورة، فيما صنفت السلطات المحلية بلدة فنجتينج كمنطقة عالية الخطورة لـ كورونا و3 قرى في 3 بلدات أخرى كمناطق متوسطة الخطورة.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 586851 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 10615 إصابة جديدة بالفيروس و293 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 21 مليون حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 586851 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية، أمس الأحد، 5139 إصابة جديدة بـ«كورونا» و224 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات بالفيروس، 3511882 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 267748 حالة.

وفي سوريا، حصل 80 ألف مواطن، على لقاح كورونا ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة السورية في 5 سبتمبر الجاري والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر الجاري في أكثر من 400 مركز معتمد وفريق جوال في مختلف المحافظات السورية.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 140 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة، بجانب 39 حالة تعافي من الفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى29498 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى2077 حالة، بينما ارتفاع مجموع حالات التعافي إلى 22752 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».