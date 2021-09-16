وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يتفقد مركز شباب الاستاد لتجهيزه كمركز لقاحات

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أمس، مركز شباب الاستاد لتجهيزه للعمل كمركز لقاحات كورونا؛ للمساهمة في إعطاء اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الهادفة للتوسع في إعطاء اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة بعد تدشين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، المبادرة القومية لحث المواطنين على التسجيل علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة «حملة معا نطمئن.. سجل الآن».

وتجهيز مركز شباب الاستاد يأتي برعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ورافق «أبو هاشم» في الجولة، عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، والدكتور محمد جودة، مساعد مدير الطب الوقائي، والدكتورة جهاد رمضان، مدير إدارة المستشفيات.

مبادرة معا نطمئن تصل بورسعيد الاثنين المقبل

وأعلن الدكتور أحمد أبو هاشم، أن مبادرة «حملة معا نطمئن.. سجل الآن»، تصل إلى محافظة بورسعيد يوم الاثنين المقبل، وذلك عن طريق فرق التواصل المجتمعي، التي تنتشر وسط تجمعات المواطنين لتسجل لهم على الموقع الإلكتروني، تمهيدا لإعطائهم اللقاح.

كان وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قد تفقد سير العمل بمركز لقاحات مركز الإرشاد الوراثي بحي العرب؛ إذ اطمأن إلى توافر اللقاحات واتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، في أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة، خلال الجولة، كلا من الدكتور محمد جودة، مساعد مدير الطب الوقائي، والدكتورة جهاد رمضان، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.