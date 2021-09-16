التفاصيل الكاملة لسقوط فتاة من الدور السادس بمول «سيتي ستارز» (فيديو)

شهد أحد المولات الشهيرة بحي مدينة نصر بالقاهرة، حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت ارتطام قوي بالدور الأرضي، ليفاجئوا بجثة فتاة ملقاة على الأرض، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور تجمع العشرات داخل المول، وحاول بعض الحضور إسعافها وأجراء بعض الاسعافات الأولية لها، بينما حرص الأمن الإداري على إبعاد الحاضرين.

الفتاة في العشرينات من عمرها

وبحسب مصادر فإن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لمكان سقوط الفتاة، والتي تبين وفاتها، وأنها في العقد الثالث من عمرها، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة الواقعة، وكشف ملابساتها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مكان سقوط فتاة، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها، وتقديم بعض الاسعافات الأولية لها.

الأجهزة الأمنية تفحص كاميرات المراقبة

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الفيديو وفحصت صورا ومقاطع فيديو متداولة حول واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إن كانت الحادث إقدام على الانتحار أم مجرد سقوط نتيجة اختلال توازن.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، داخل المول بالطابق السادس، وأخرى مقابلة لمكان سقوطها؛ لكشف ملابسات الحادث، كما انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وحمل المسعفون الفتاة التي فشل عدد من مرتادي المول الشهير في إسعافها.