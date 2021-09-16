أول فيديو من موقع سقوط فتاة من الدور السادس بمول سيتي ستارز

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من مكان سقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها، داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على حقيقة الواقعة، وكشف ملابساتها.

ويظهر في الفيديو الفتاة وهي مستلقية على الأرض، ومحاولات بعض الحاضرين في إسعافها، وتقديم بعض الاسعافات الأولية لها.

الأجهزة الأمنية تفحص كاميرات المراقبة

وذكرت مصادر مطلعة، أن الاجهزة الأمنية بالقاهرة تفحص صورا ومقاطع فيديو، متداولة حول واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إن كانت إقداما على الانتحار أم مجرد سقوط نتيجة اختلال توازنها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، داخل المول بالطابق السادس، وأخرى مقابلة لمكان سقوطها؛ لكشف ملابسات الحادث.

كما انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وحمل المسعفون الفتاة التي فشل عدد من مرتادي المول الشهير في إسعافها.