تجارية الجيزة: انطلاق «بيزنكس 2021» نوفمبر المقبل ومفاجأة لمحدودي الدخل

ينطلق في السابع عشر من نوفمبر المقبل ولمدة يومين، المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2021» في دورته الرابعة، الذى يقدم هذا العام العديد من فرص الاستثمار الدولية والمحلية.

وأكدت ملك العشيري، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس «بيزنكس» القابضة المنظمة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية، أن «بيزنكس 2021» يتيح الفرصة لعرض العلامات التجارية وجذب كل المهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة لمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا.

عضو غرفة تجارية بالجيزة:«بيزنكس 2021» يتيح فرصة لعرض العلامات التجارية

وأضافت «العشيري» في تصريحات صحفية، أن الدورة الرابعة من معرض «بيزنكس» ستشهد مفاجأة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار توجهات الدولة حاليا مع الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والتي لا تدخر جهدا في توفير «حياة كريمة» تليق بالمواطن البسيط، كما سيشهد مشاركة كبرى العلامات التجارية حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مؤسسات الدولة، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ومن جانبه أوضح محمد ناقد، المدير التنفيذي للمعرض أن المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2021»، حقق نجاحا كبيرا على مدار الثلاث دورات الماضية، وعقدت خلاله صفقات تجاوزت 600 مليون دولار، وقد شارك فيه عدد كبير من الوزارات والهيئات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية الرسمية للدولة، كما شارك فيه عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة، حيث يعد «بيزنكس» أضخم ملتقى لمُقدمي الخدمات البنكية والشركات التمويلية، لدعم مشروعات الشباب من خلال أكبر تواجد للجهات الحكومية للبدء في تنفيذ أي مشروع يختاره الشاب الراغب في إنشاء مشروعه الخاص.