أعلنت محافظة الجيزة اليوم، نتيجة قرعة الجبانات، التى طرحتها خلال الفترة الماضية داخل المحافظة، تحديدا من 27 يونيو حتى 29 يوليو الماضى، من خلال إجراء قرعة الكترونية، والبالغ عددهم 4368 جبانة، بقطاع (ب) الكيلو 47 بطريق الفيوم بمساحة 21.66 متر، وتزامنا مع ذلك، أصبحت نتيجة قرعة جبانات محافظة الجيزة، من أكثر عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون المتقدمون لحجز جبانة من ضمن الطرح، عن نتيجة قرعة جبانات محافظة الجيزة.

ووفقا لمحافظة الجيزة، تم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة حيث تقدم 4673 مواطن، للحصول علي 3962 جبانه عادية، بالإضافة إلى تقدم 915 مواطن، للحصول علي 406 جبانات مميزة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة قرعة جبانات محافظة الجيزة.

نتيجة قرعة جبانات محافظة الجيزة

للإطلاع على نتيجة قرعة جبانات محافظة الجيزة، يمكن الدخول على هذا الرابط.

آلية سداد نتيجة جبانات محافظة الجيزة

يقوم المواطنون الفائزون بجبانات محافظة الجيزة، بسداد 4 أقساط ربع سنوية، وبلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه، أما قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز بلغت 80 ألف جنيه.

كيفية استلام جبانات محافظة الجيزة

على الفائزين فى قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لإستكمال باقي الإجراءات الخاصه بالسداد.

شروط حجز جبانات محافظة الجيزة

حددت محافظة الجيزة عدد من الشروط، والتى انطبق عليها الفائزين بالجبانات، منها أن يكون المتقدم شخصً طبيعي مصري الجنسية، عمره 50 عامًا فأكثر.

وألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج- الزوجة- الأولاد- الأب- الأم)، سبق لهم الحصول على مدفن من مدافن المحافظة من قبل، وفي حالة ثبوت حصول المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى يلغى التخصيص في أي مرحلة من مراحل سداد الأقسام، ويصبح كأن لم يمكن مع خصم نسبة 10% من قيمة القسط الأول.