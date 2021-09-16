من غانا.. زعماء غرب إفريقيا يبحثون الوضع في غينيا بعد الانقلاب

قال وزير خارجية غانا، إن زعماء دول غرب إفريقيا سيجتمعون، اليوم الخميس، في العاصمة أكرا؛ لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الانقلاب في غينيا وكيفية الضغط على زعماء المجلس العسكري لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، التي تضم 15 دولة، الانقلاب الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي، وهو الانقلاب الثالث في غرب ووسط إفريقيا منذ أبريل، كما علقت الكتلة عضوية غينيا في هيئات صنع القرار في المنظمة الأسبوع الماضي وأرسلت بعثة للقاء قادة الانقلاب يوم الجمعة الماضي.

الضغط على منفذي الانقلاب لإعادة غينيا إلى الحكم الدستوري

ونقلت صحيفة «يو إس إيه الأمريكية» عن وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشواي، التي تترأس مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في مؤتمر صحفي، في أكرا قولها إن البعثة سترفع تقريرًا إلى القادة الوطنيين خلال قمة اليوم.

وقالت بوتشواي: «سينظر الرؤساء في التقرير ويقررون ماذا سيفعلون، وكيف سيضغطون على منفذي الانقلاب لإعادة غينيا إلى الحكم الدستوري».

وكان المجلس العسكري في غينيا، بقيادة مامادي دومبويا، العضو السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، قد بدأ في إجراء مشاورات مع مختلف الشخصيات والجماعات العامة في البلاد بما في ذلك الأحزاب السياسية والزعماء الدينيين يوم الثلاثاء الماضي، وقال إن المحادثات التي تستمر أربعة أيام ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية.

المجلس العسكري في غينيا يحدد شروط الإفراج عن كوندي

وأوضحت وزيرة الخارجية الغانية، أنه خلال اجتماع البعثة مع المجلس العسكري يوم الجمعة الماضي، لم يكن قادة الانقلاب في وضع يسمح لهم بتحديد المدة التي سيستغرقها قبل أن يعيدوا البلاد إلى الحكم الدستوري، مضيفة «الأمر متروك الآن لرؤساء الدول لاتخاذ بعض القرارات الجادة بشأن غينيا. كيف يريدون أن يروا الانتقال وإلى متى ستستمر».

وأضافت أن المجلس العسكري وضع أيضًا بعض الشروط التي بموجبها سيطلقون سراح الرئيس المخلوع ألفا كوندي، على الرغم من عدم تحديد الشروط.

يذكر أن ضباط من القوات الخاصة الغينية، نفذوا انقلابًا عسكريًا في البلاد، 5 سبتمبر الجاري، وقاموا خلاله باحتجاز رئيس البلاد ألفا كوندي.