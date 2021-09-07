شكري يحذر من أحداث غينيا: أي اضطراب في أفريقيا له تأثيرات ممتدة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات التي حدثت في غينيا، لافتا إلى أن القاهرة ترى ضرورة التوصل إلى حل من خلال الحوار والبعد عما يزعزع استقرار غينيا ومواجهة التحديات والخروج من هذه الأزمة بشكل يحافظ على مصالح الشعب الغيني.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، أن مصر تعمل في إطار الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة تلك التحديات.

وتابع: «مهتمون باستقرار الأوضاع في كل الساحة الأفريقية لأن أي اضطراب له تأثيرات ممتدة، وبالتالي يكون مجالا لمزيد من الضغوط سواء من التنظيمات الإرهابية أو عدم الوفاء باحتياجات الشعب وعدم وجود حالة من الرضا».