أسعار السمك اليوم الخميس 2021/9/16.. البلطي بـ25 جنيها في سوق العبور

كشف تجار بسوق السمك في العبور، عن أن هناك استقرارا في أسعار السمك اليوم 16 سبتمبر 2021، حيث تراوح سعر كيلو البلطي بين 17 و25 جنيها، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، والسمك البوري بين 50 و75 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

فيما استقرت أيضا الأسعار في أسواق الدقي والجيزة، وسجل سعر السمك السبيط حوالي 200 جنيه، والسمك القاروص 160 جنيهًا، واضاف التجار، أن أسعار السمك البلطس تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، فس تراجع ملحوظ مقارنة بالاسبوع الماضي.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وأكد التجار، أن أسعار الأسماك المجمدة فس سوق الأسماك ما بين 20 و30 جنيهًا للمكرونة، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، أما أسعار الجمبري فاستقرت خلال الأسبوع الجاري بين 150 و300 جنيه.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين- والنيل).

صادرات الأسماك حوالي 35 ألف طن

وبحسب التقارير الصادرة عن هيئة الثروة السمكية، فإن محاور تنمية الثروة السمكية تعتمد على تنمية وتطوير البحيرات، التي تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، وبلغ إنتاج البحيرات من الأسماك 183 ألف طن.

وتحتل مصر المركز الأول بأفريقيا في الاستزارع السمكي، حيث نجحت حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وتسعى لزيادة معدلات التصدير، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة.

وسجلت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف الماكريل، والرنجة، والسردين، بحسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.