استقرار أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في الأسواق

سجلت أسعار الأسماك اليوم، الأربعاء 8 سبتمبر2021، استقرارًا في السوق المحلية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 22 إلى 36 جنيهًا للكيلو جرام الواحد في سوق العبور للجُملة، بينما وصل سعر السبيط «من 110 إلى 170 جنيهًا» للكيلو جرام.

ووصلت أسعار القاروص من 80 إلى 100 جنيه، وتراوح سعر الجمبري ما بين 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الكابوريا فتراوح بين 30 إلى 130 جنيهًا بزيادة 10 جنيهات عن سعر أمس.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 في الأسواق

وجاءت أسعار السمك في الأسواق، وفقًا لتجار في سوق العبور للجملة، على النحو التالي:

- تراوحت أسعار سمك البوري بين 65 و75 جنيهًا متراجعاً 5 جنيهات.

- تراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الثعابين من 50 إلى 220 جنيه.

- تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- تراوح سعر البلطي بين 17 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيهًا للصنف الأسواني.

- تراوح سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو بربون مجمد من 25 إلى 30 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو مرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيهًا.

جمبري مجمد من 85 إلى 165 جنيهًا.

سردين مجمد من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

ماكريل مجمدمن من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

زيادة الإنتاج المصري من الأسماك

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك، باعتبارها مصدرًا غنيًا بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى عدد كبير من المواطنين.

وأقامت مصر مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، وهو أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب، حيث يعتبر مشروع الاستزراع السمكي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وتحتل مصر المركز الأول بقارة أفريقيا في الاستزراع السمكي، حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.