«صناع الخير»: الجمعيات الأهلية بدأت تدشين حضانات بتمويل من «التضامن»

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى دوما للحفاظ على جودة التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، لأن القرى فيها مشكلة كبيرة على مستوى حضانات الأطفال، وهو ما كان يسبب مشكلة للأمهات، مشددًا على أن الجمعيات الأهلية بدأت تدشين حضانات بتمويل من وزارة التضامن.

التعليم في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي يحتاج إلى انتظام في الحضانات

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وإيمان الحويزي، أن التعليم في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي يحتاج إلى متابعة وانتظام في الحضانات، لذلك قررت الدولة إتاحة فرص التعليم المتميز في الريف المصري مثلما هو الحال في المدن والحضر، وبالتالي صدر قرار بإنشاء حضانات في القرى الأم والوحدات المحلية في مشروع «حياة كريمة».

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنه جرى التنسيق بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل التعاون الكامل بشأن ما يتم تدريسه للأطفال في الحضانات لتمكينهم من الحصول على جودة تعليم عالية.

أماكن تدشين الحضانات

وأكد، أن الجمعيات الأهلية بدأت إنشاء الحضانات بتمويل من منظومة التضامن الاجتماعي، على أن يتم الإنشاء يتم في مجمع قروي، وأي مجموعة قرى تكون قريبة من بعضها، وبعض العزب والنجوع التابعة للقرى الأم يكون لها الحق في هذه المشروعات.

وأوضح، أن الحضانات ستقدم الخدمات الصحية للأطفال أيضا، مع مراعاة ممارسة الرياضة والتغذية السليمة: «ستقدم نصائح كثيرة للحفاظ على صحتهم من الأنيميا، فقد كانت نسبة كبيرة من طلاب مدارس الفيوم والمناطق الحدودية بها نسب أنيميا شديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية محاربة التقزم والأنيميا والسكري».