«تنمية العبور» يبيع 7 محال وصيدلية بسوق دار مصر: الأسعار تتراوح بين 100 و158 ألف جنيه

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن أسعار بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية رقم 1 بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، ضمن المرحلة الثانية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم طرح المحال بأنشطة متنوعة لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

أسعار المحال تتراوح بين 100 و158 ألف جنيه

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، في بيان صدر صباح اليوم الخميس، أنه تم بيع المحال بأسعار تراوحت ما بين 100.500 جنيه : 158000 جنيه للـمتر المربع، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال طرح الخدمات المختلفة، خاصة في المناطق الحديثة.

مشروعات خدمية ومستشفى عام

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات بالمناطق المختلفة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها المستشفى العام تماشياً مع الاحتياجات المستقبلية للمدينة وسكانها. ​