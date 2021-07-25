حملة جديدة لإزالة الإشغالات في مدينة العبور.. وتحرير محاضر للمخالفين

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالطريق الرئيسى بالحى الأول، بإشراف إدارة الأمن وإدارة الأحياء بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، مشيراً إلى أنه تم تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور أن الحملة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكداً أنه لا تهاون فى إزالة المخالفات داخل المدينة، حفاظاً على المظهر الحضارى اللائق، مع استمرار الحملات بجميع الأحياء، للقضاء على أى ظواهر عشوائية بالمدينة.

ووجّه المهندس عبدالرؤوف الغيطى بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة القائمة بميدان الحى الخامس بالمحور الرئيسى للمدينة، لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى، وذلك بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز، فى إطار خطة جهاز المدينة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين والطرق، موضحاًً أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير وفرش النجيل.

وأضاف «الغيطى» أنه تم الانتهاء من رصف طريق دائرى الحى السابع، والانتهاء من بعض الشوارع الداخلية بالحى، وجارٍ رفع كفاءة وتطوير باقى الطرق بالمدينة تباعاً، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين بالمدينة.