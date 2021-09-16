«القوى العاملة»: تعيين 26 شابًا.. والتفتيش على 141 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، 29 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي الهمم والقدرات، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 166 شابًا مسجلًا من راغبي العمل.

استخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 13 شهادة قياس مستوى المهارة، و13 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

التفتيش على 7 منشآت

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 141 منشأة، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وتلقى 4 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 7 منشآت يعمل بها 2047 عاملا.

صرف منحة وفاة

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحيًا واجتماعيًا، قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد الأقارب لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، فضلًا عن صرف منحتي مولود لـ لعاملين بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 529 عاملًا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 7 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.