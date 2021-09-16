أحمد حسن راؤول عن التعاون مع مطربي المهرجانات: أوافق بشروط

قال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، إن أغاني المهرجانات أصبحت موجودة على الساحة الغنائية، وأصبح لها جمهورًا كبيرًا وتحقق مشاهدات كبيرة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهذا أمرًا يجب ألا ننكره أونتغافل عنه.

حسن راؤول: المهرجانات تقدم لون مختلف في الموسيقى وليس الكلمات

وأضاف حسن راوؤل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغاني المهرجان لا تهدد مكانة الأغاني الدرامية، والغناء موجود والاختيار دائما للجمهور، مشيرا إلى أن المهرجانات تقدم شكل موسيقي مختلف عن السائد، وليس مجرد اختلاف في الكلمات.

حسن راؤول: الأغاني الراقية هي صمام الأمان

وأوضح حسن راوؤل، أنه مهما تصدرت موجات أغاني المهرجانات المشهد، فإنه لا يصح إلا الصحيح، حيث ستظل الأغنية الراقية هي صمام الأمان لساحة الغناء في مصر والوطن العربي، وهو ما ثبت بالدليل القاطع في كل جيل.

وعن فرص تعاونه الفترة القادمة مع مطربي المهرجان، قال حسن راؤول، إنه سبق وشارك في أوبريت بعنوان مصر حكاية، وكان يقدمه مجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، وهشام عباس، دياب، ياسمين، وكان بمشاركة مطربي المهرجان عمر كمال وحسن شاكوش وقاما بغناء كلامًا هادفًا، وبالتالي يرحب بالتعاون مع مطربي المهرجان ولكن بطريقته الخاصة.

وقدم الشاعر الشاب أحمد حسن راوؤل، خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي، منهم محمد منير من خلال ألبومه الجديد باب الجمال، وأغنية «لوكنا» نعرف للمطرب والمحلن رامي جمال، وأغنية «مش عادية» للمطرب هيثم شاكر، وأغنية «قرصة تعبان» للمطرب لؤي، وأغنية «حبيتك بالتلاتة» للمطربة الأردنية نداء شرارة، وتتر مسلسل الاختيار 2 للمطرب أحمد سعد.