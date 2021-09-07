هاني شاكر لـ«الوطن»: «مفيش مؤدي مهرجانات هيشتغل من غير فرقة غنائية»

قال الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه لن يوجد بعد ذلك حفل غنائي قادم بدون فرقة غنائية مصاحبة للمؤدي أو المطرب الذى سيغني على المسرح.

هاني شاكر: الفرقة الغنائية المصاحبة للمؤدي تتكون من 8 أفراد

أوضح شاكر لـ«الوطن»أن الفنان إذ رغب فى تواجد «الفلاشة» فهو ملزم أيضًا باصطحاب فرقة غنائية معه على المسرح مكونة على الأقل من 8 أفراد.

وشدد شاكر على أن المطربين أصبحوا يتساهلون فى موضوع «الفلاشة» بعد جائحة كورونا التى كان فيها يتطلب تقليل العدد، ومن وقتها يعتمدون عليها بديلًا لفرقة العازفين من أجل الحصول على عائد الحفلة بالكامل لهم، وهو ما أدى إلى تدهور حال العازفين والموسيقيين الذين يحصلون على الفتات من المطربين.

الموسيقيين تسحب تصريح حسن شاكوش للغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.

كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات شاكوش.

حمو بيكا يبحث عن فرقة غنائية من أجل حفلاته

اتخذت النقابة قرارًا بمنع غناء أي فنان بدون فرقة غنائية ومنع الحفلات الخاصة بالفلاشات، وهو أمر يؤدي إلى إيقاف غالبية حفلات مؤديّ المهرجانات، نظرا لعدم امتلاكهم لفرق غنائية مثل «حمو بيكا وكزبرة وحنجرة».

وعلمت «الوطن» أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا يبحث عن فرقة غنائية موسيقية، من أجل أن يظهر بها فى حفلاته التى يحييها بتصريح اليوم الواحد الذى أصبح يحصل عليه مؤخرًا.