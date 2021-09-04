نيكول سابا في ندوة «الوطن»: ممكن أغني مهرجانات بس بطريقتي

قالت الفنانة نيكول سابا، إنها ليست ضد فكرة أن يقوم الفنان بغناء لون جديد ومغاير عنه، وذلك حينما سُئلت في ندوة لها بجريدة «الوطن» عن إمكانية غنائها المهرجانات.

نيكول سابا: أجرب صوتي على أغنية بها إيقاعات المهرجانات

وأشارت نيكول إلى أنها بالفعل تستمع حاليا لأغنية جديدة فيها لمحات من موسيقى المهرجانات، قائلة «هناك عمل غنائي جديد أستمع له حاليا به إيقاعات موسيقى المهرجانات، ومازلت أجرب صوتي عليه، وأرى هل سيخدم صوتي أم لا».

وأضافت، خلال ندوة «الوطن»: «أنا ضد فكرة أن يحترف الفنان غناء المهرجانات مرة واحدة، فلابد أن يتم أخذها خطوة بخطوة، إلى أن يستوعب الجمهور التغير، ولكن بالنسبة لي لو قمت بغناء المهرجانات سيكون من خلال لوني وإستايلي الخاص بي».

نيكول سابا: لو قمت بغناء المهرجانات سيكون من خلال لون وإستايل خاص بي

ولم تُخفِ نيكول سابا، في ندوتها، حزنها على الأوضاع التي يشهدها لبنان حاليًا، متمنية أن يعود بلدها إلى ما كان عليه في السابق، كما علقت على حملة «تزوجني بدون مهر» التي دشنها عدد من اللبنانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة العنوسة في لبنان.

يُذكر أن نيكول سابا، تعاونت في أغنية «الجو حلو» مع الشاعر الغنائي شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقد صورتها بطريقة الـ«فيديو كليب» في لبنان، للترويج للسياحة هناك، حيث أظهر الكليب عددًا من المناظر الخلابة هناك.

كانت نيكول قد أحيت أول أمس حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، بتقديم وصلة غنائية استعراضية باحترافية مع مراعاة قصر فستانها، خاصة مع أغاني «براحتي، التوتو ني، قررت»، بالإضافة إلى أغاني «ياواد يا تقيل، سهر الليالي، ويا مصطفى يا مصطفى»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات.