محافظ المنيا: 1827 مشروعا في 18 قطاعا خدميا بمبادرة حياة كريمة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار العمل في تنفيذ 1827 مشروعا من جملة المشروعات المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في 18 قطاعا خدميا على مستوى مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 23 مليار و305 مليون و440 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا أسبوعيا بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية

ناقش المحافظ، مع الجهات المختلفة خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وراجع المحافظ المشروعات المدرجة بالقطاعات الـ16 ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافي كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول.

تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى: « أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.