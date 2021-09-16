حقيقة صادمة بشأن فاعلية لقاح مودرنا.. «الحماية تتراجع»

أعلنت شركة مودرنا في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن البيانات الجديدة المستقاة من تجربة ضخمة للقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، ما يدعم حجتها للمطالبة بجرعة معززة.

ستيفن هوج: التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف إصابة

من جانبه قال رئيس مودرنا، ستيفن هوج في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: «هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا يعني، ونحن بصدد قدوم الخريف والشتاء، أننا نتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من فيروس كورونا المستجد».

ولم يتوقع هوج عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه قال إن بعضها سيتطلب دخول المستشفى.

وتتناقض هذه البيانات تناقضا شديدا مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح مودرنا تستمر أطول من لقاح «فايزر- بيونتك»، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقدمت شركة مودرنا في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وأضاف رئيس مودرنا البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف «نعتقد أن ذلك سيخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونعتقد أيضا أن جرعة ثالثة، ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة».

وكانت شركة مودرنا قدمت في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية» عن مصادر مطلعة، في أغسطس الماضي أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يراجعون تقارير تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق بين لقاح شركة مودرنا للوقاية من كورونا، وخطر الإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح موديرنا أكبر من «فايزر- بيونتك»، خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر.