«التعليم العالي»: إعلان نتائج 6 مسابقات بين الجامعات الأسبوع المقبل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التي أطلقتها الوزارة وشملت عدة مجالات.

المسابقات حول جهود مواجهة كورونا وأفضل موقع إلكتروني

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهي، وتمثلت المسابقة الثانية حول جهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما اهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ودارت المسابقة الرابعة حول أفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان نتائج كافة هذه المسابقات سيتم خلال الأسبوع المقبل، في فعالية كبرى يحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشؤون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز الإعلامي سيوجه الدعوة للإعلاميين المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذه الفعالية.