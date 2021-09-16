زيادة في كميات البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية عن العام السابق

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من تحقيق طفرة ملحوظة في معدلات التداول خلال شهر أغسطس من العام الجاري بالمقارنة بشهر أغسطس من العام السابق إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 8% عن العام السابق.

ميناء الإسكندرية يشهد طفرة في حركة البضائع والتداول

وشهدت البضائع في ميناء الإسكندرية زيادة خلال شهر أغسطس إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 36% تليها في مقدار الزيادة بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الاستراتيجية السائلة بواقع 28%؛ هذا وقد جرى تداول 2.1 مليون حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

1.3 مليون طن بضائع صادرة في ميناء الإسكندرية

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1.3 مليون طن خلال شهر أغسطس 2021.

وشهدت حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية زيادة خلال شهر أغسطس 2021 عن مثيله من عام 2020 وخاصة في سفن الصب السائل بواقع 47% تقريبا؛ وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد العبارات 26% كما استقبل الميناء سفينتي ركاب سياحية معلنة بذلك عودة تردد الحركة السياحية والتي كانت قد توقفت عقب الانتشار العالمي لأثار جائحة كورونا.

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر أغسطس 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.